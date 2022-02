PF prende suspeito de ordenar incêndio em helicópteros do Ibama no Amazonas

Investigação concluiu que a ação seria uma represália às operações conjuntas feitas pela Polícia Federal e Ibama contra o garimpo ilegal

Divulgação/PF Dois helicópteros do Ibama foram incendiados no dia 24 de janeiro



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 2, em Goiânia, o suspeito de mandar incendiar dois helicópteros do Ibama no último dia 24, no Aeródromo de Manaus, no Amazonas. Ele não teve a identidade divulgada. Ao todo, seis pessoas já foram presas por envolvimento no crime. A PF já tinha identificado e detido o motorista que levou os responsáveis pelo incêndio, dois suspeitos de atear fogo nas aeronaves e outros dois homens que teriam intermediado o agenciamento dos criminosos e repassado o pagamento. Segundo a PF, três dos envolvidos reconheceram o mandante do incêndio e o apontaram como envolvido em atividades de garimpo ilegal em Roraima. A investigação concluiu que a ação seria uma represália às operações conjuntas feitas pela Polícia Federal e Ibama contra o garimpo. Os suspeitos devem responder por crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa.