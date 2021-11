Pfizer pede autorização à Anvisa para que vacina possa ser aplicada em crianças entre 5 e 11 anos

Imunizante já recebeu permissão para a faixa etária nos Estados Unidos; prazo para análise do pedido é de 30 dias

A farmacêutica norte-americana Pfizer entrou com pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para poder aplicar a vacina que produz em crianças de 5 a 11 anos de idade. A Anvisa confirmou ter recebido o pedido e informou que a dose seria menor do que a aplicada em pessoas acima dessa idade – nos Estados Unidos, a dose aprovada para crianças foi de 10 microgramas, enquanto a para maiores é de 30 microgramas. Segundo a agência, os frascos seriam diferenciados por cor. O prazo para que a análise seja realizada é de 30 dias. A vacina da Pfizer é a única que recebeu autorização para ser aplicada em jovens entre 12 e 17 anos no Brasil até o momento. O Brasil tem 79% da população vacinada com a primeira dose e 59,6% com o esquema vacinal completo.

Nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer recebeu aprovação do Centro de Controle de Doenças (CDC) para ser aplicada em crianças entre 5 e 11 anos no dia 2 de novembro. “O CDC agora expande a recomendação de vacinação para cerca de 28 milhões de crianças nesta faixa etária nos Estados Unidos e permite que os distribuidores comecem a vaciná-las o mais rápido possível”, disse o documento, divulgado no site do órgão de saúde. A vacinação em massa dessa faixa etária já começou no país norte-americano. O Brasil recebeu 2,2 milhões de doses do imunizante da Pfizer nesta sexta, e a previsão é de que 56,7 milhões de doses cheguem em novembro, com antecipação de parte dos lotes. Com as chegadas, tornou-se possível até mesmo diminuir o intervalo entre as duas doses em alguns locais, como na cidade de São Paulo, onde a espera foi reduzida de oito semanas para 21 dias.