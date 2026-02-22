Piloto de lancha envolvida em acidente fatal em MG não tinha habilitação

Seis pessoas morreram, entre elas, o condutor, um homem de 45 anos

Reprodução/Franca24horas A embarcação levava 15 passageiros



O condutor de uma lancha envolvido em um grave acidente em Rio Grande, divisa entre Minas Gerais e São Paulo, na noite deste sábado (21), não era habilitado. A embarcação levava 15 passageiros e colidiu contra um píer na margem mineira, no município de Sacramento (MG).

Seis pessoas morreram. Entre elas, o condutor, um homem de 45 anos, que não tinha carteira de Arrais Amador, habilitação emitida pela Marinha do Brasil para conduzir embarcações de esporte e recreio, como lanchas e velas.

Segundo o sargento Silva Neto, do Corpo de Bombeiros de Sacramento, os seis passageiros que vieram a óbito ficaram submersos após o acidente, após a embarcação virar. Eram quatro mulheres adultas, duas de 40 anos, uma de 36 e uma de 22, uma criança de quatro anos e o condutor.

Seis pessoas permaneceram no local sem ferimentos. Três outras vítimas foram encaminhadas ao médico em Rifaina (SP). Silva acredita que a falta de iluminação no píer pode ter causado o acidente.

Também afirmou que as equipes locais da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Rafaina e a população local já trabalhavam no resgate quando os bombeiros chegaram.

Entenda

Uma embarcação, que transportava 15 ocupantes e havia saído de Franca (SP), colidiu contra um píer na margem mineira, no município de Sacramento.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 23h, após informações iniciais indicarem múltiplas mortes e possível existência de vítimas submersas. Quando as equipes chegaram, por volta das 23h30, o cenário já estava controlado por equipes locais da Guarda Civil e da Defesa Civil de Rifaina, que iniciaram os primeiros socorros.

Por precaução, mergulhadores realizaram uma varredura no trecho do rio onde ocorreu o acidente, mas não localizaram outras vítimas. A ocorrência também contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A perícia técnica foi acionada e a Capitania dos Portos de Barra Bonita informada sobre o caso.

As causas do acidente serão investigadas. Os trabalhos das equipes de resgate foram encerrados por volta das 4h30 da madrugada.