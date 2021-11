Pilotos e comissários cancelam greve após entrarem em acordo com TST

Em uma votação online, a maioria dos aeronautas concordaram com as contrapropostas que foram apresentadas; salários serão reajustados, assim como diárias nacionais e vale-alimentação

Banco de imagens/Pixabay Profissionais cancelarem a paralização que começaria segunda-feira, 29



A greve nacional de pilotos e comissários de bordo planejada para começar na próxima segunda-feira, 29, foi cancelada após os profissionais entrarem em acordo com o TST (Tribunal Superior do Trabalho). A votação online, que foi intermediada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) e pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNE), começou na noite de sexta-feira, 26, e foi concluída neste sábado, 27. Segundo informado pelo SNEA, os termos propostos foram aprovados por 53,68% dos 6.956 aeronautas das principais companhias aéreas do Brasil que participaram da intermediação.

Foi definido que haverá um reajuste imediato de 75% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) dos últimos 12 meses no salário fixo e variável e um reajuste de 100% do INPC dos últimos 12 meses nas diárias nacionais e no vale-alimentação. A reinvindicação inicial dos profissionais era de que fosse considerado o índice inflacionário dos últimos 24 meses anos. A convecção coletiva dos trabalhadores da área também será renovada na íntegra. Em 2020, não houve aumento salarial por causa da pandemia e, após acordos coletivos, houve suspensão de contratos, redução de salários e jornadas, além de licenças não remunerada. Antes da negociação, as empresas aéreas tinham proposto manter o salário sem reajuste e aumentar apenas o vale alimentação e a quantidade de horas ou quilômetros voados considerando a inflação dos últimos 12 meses.