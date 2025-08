PMs viram réus por morte de homem em situação de rua

Em depoimento inicial, os policiais alegaram que Jefferson de Sousa era procurado por um crime de estupro e que, durante a abordagem, teria resistido à prisão e tentado tomar as armas dos agentes

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus dois policiais militares pela morte de um homem em situação de rua no centro da capital paulista. O caso, que ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras corporais, resultou na acusação dos agentes por crime qualificado. O tenente da Força Tática, Alan Wallace dos Santos Moreira, e o soldado Danilo Genrim, responderão pelo homicídio de Jefferson de Sousa, um homem alagoano que vivia nas ruas. A Justiça acatou duas qualificadoras que agravam o crime: motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, Jefferson de Sousa já estava rendido e não oferecia qualquer resistência no momento em que foi morto com tiros de fuzil.

Versões Conflitantes

Em depoimento inicial, os policiais alegaram que Jefferson era procurado por um crime de estupro e que, durante a abordagem, teria resistido à prisão e tentado tomar as armas dos agentes, o que teria levado aos disparos. No entanto, as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos próprios policiais mostram uma cena diferente. O vídeo revela Jefferson acuado, chorando e agachado no chão, demonstrando medo. Em um certo momento, os policiais o colocam atrás de uma pilastra, dá para ver que os policiais mexem no equipamento, na câmera corporal, colocam o dedo e, depois, este homem aparece morto.

A Jovem Pan News informou que buscou um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para confirmar se a vítima era, de fato, procurada pela Justiça, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem. Os dois policiais militares envolvidos no caso seguem presos enquanto aguardam os próximos passos do processo judicial.

