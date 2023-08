Polícia Civil conclui investigação sobre morte de soldado da Rota em Guarujá e indicia três suspeitos

Um dos indiciados é apontado como o autor do tiro que matou o policial Patrick Reis, na semana passada

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/08/2023 Polícia deflagrou a Operação Escudo após morte de policial



A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta sexta-feira, 4, três pessoas pela morte do soldado Patrick Reis, da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), em Guarujá. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado à Justiça. A informação foi confirmada pela corporação ao site da Jovem Pan. Os indiciados são: Marco Antônio de Assis Silva, Erickson David da Silva, apontado pelas investigações como o autor do disparo que matou o policial, e Kauã Jazon da Silva, irmão de Erickson. Os três estariam no local de onde partiu o disparo. A defesa de Erickson afirmou que o jovem alega inocência. “Ele alega inocência e que no momento dos disparos estava comprando entorpecentes. Ele pretende provar sua inocência, por prova testemunhal e pericial, de que ele não efetuou o disparo”, disse o advogado Wilton Felix dos Santos ao site da Jovem Pan. O jovem, inclusive, gravou um vídeo antes de se entregar à polícia. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos outros dois indiciados.

O policial militar Patrick Bastos Reis morreu na noite do dia 27 de julho, em Guarujá, no litoral paulista. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes faziam um patrulhamento, por volta das 22h, próximo à comunidade da Vila Zilda, quando foram atacados. O policial foi atingido no tórax, chegou a ser atendido no Pronto Atendimento da Rodoviária (PAM), mas não resistiu e morreu. Um outro policial foi ferido na ação. No dia seguinte, o Governo de São Paulo deflagrou a Operação Escudo. O último balanço do governo aponta que 16 pessoas morreram na ação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), 128 pessoas foram presas até o momento.