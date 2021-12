Polícia investiga morte de lutador em operação em favela do RJ

Segundo familiares, Victor Reis, de 19 anos, foi atingido nas costas durante operação policial no Morro da Jaqueira

Acervo familiar Victor Reis tinha 19 anos e queria ser lutador de MMA



A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um lutador de boxe e muay thai identificado como Victor Reis, de 19 anos, que estava em um bar do Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Estado, quando ouviu disparos e correu para se abrigar, sendo atingido em seguida. Segundo a família do lutador, ele foi alvejado nas costas. Segundo a Polícia Militar, ele foi perfurado na barriga. A polícia justificou que fazia um patrulhamento na comunidade quando foi atacada por homens armados, o que gerou um tiroteio. A família do jovem, porém, afirma que chegou a ser agredida pelos agentes. O caso é investigado pelo 7º BPM de São Gonçalo. Victor, que tinha uma luta marcada para esta quinta-feira, 30, sonhava em ser atleta de MMA.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga