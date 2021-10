Polícia da Guatemala salva 126 imigrantes abandonados dentro de contêiner

Viajantes tinham os Estados Unidos como destino e eram originários de Haiti, Nepal e Gana

Divulgação / Polícia Nacional Civil da Guatemala Imigrantes foram encontrados após serem ouvidos por moradores próximos



A Polícia da Guatemala salvou 126 imigrantes abandonados em um contêiner à beira de uma estrada, entre as cidades Nueva Concepción e Cocales, após moradores próximos contarem que ouviram gritos vindos de dentro do local. A polícia diz acreditar que o destino final dos imigrantes era os Estados Unidos e que eles foram abandonados por atravessadores no meio do caminho. Haviam pessoas de Haiti, Nepal e Gana dentro do contêiner. Os policiais prestaram os primeiros socorros aos resgatados antes de os levarem para um abrigo administrado pelo Instituto de Migração da Guatemala. Segundo Alejandra Mena, porta-voz da autoridade migratória guatemalteca, os imigrantes chegaram à América Central por Honduras e de lá começaram a trajetória rumo aos Estados Unidos. Assim que estiverem em boas condições de saúde, serão levados de volta à fronteira com Honduras e entregues às autoridades do país vizinho, de onde provavelmente serão deportados de volta para os países de origem.