Polícia encontra 125 animais em situação de maus-tratos em ONG da Grande São Paulo

Ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Crimes contra os Animais, da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DPPC), após denúncia registrada por meio de boletim de ocorrência

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 16h59 - Atualizado em 25/08/2025 16h59
Divulgação/SSP Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG da Grande São Paulo Conforme a denúncia, a investigada que cuidava do sítio não estava dando os devidos cuidados aos animais

A polícia cumpriu nesta segunda-feira (25) mandados de busca e apreensão em uma ONG de proteção animal, no município de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, após denúncia de maus-tratos de animais. No local, foram encontrados 125 animais, sendo dez porcos, 60 gatos e 55 cães mantidos em condições precárias, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado. O nome da entidade não foi revelado, desta forma a defesa não foi localizada.

A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Crimes contra os Animais, da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DPPC), após denúncia registrada por meio de boletim de ocorrência.

Conforme a denúncia, a investigada que cuidava do sítio não estava dando os devidos cuidados aos animais. “A suspeita será presa em flagrante e as investigações prosseguem para esclarecer os fatos. É deprimente e inadmissível que os animais permaneçam em situações deploráveis”, afirmou a delegada Francine Gonçalves, da 3ª Delegacia de Polícia de Crimes contra os Animais, por meio do governo estadual. O caso foi registrado como crime contra o meio ambiente, por prática de maus-tratos a animais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

