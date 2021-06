Abraham e Arthur Weintraub se recuperam após contrair Covid-19 nos Estados Unidos

Irmãos publicaram vídeo nas redes sociais afirmaram que tiveram ‘cepa agressiva’ da doença; eles agradeceram ao apoio de amigos

Abraham Weintraub/Youtube/Reprodução Irmãos Weintraub se pronunciaram sobre assunto nas redes sociais



O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o irmão dele, Arthur Weintraub, ex-assessor de Jair Bolsonaro, publicaram vídeo nas redes sociais na sexta-feira, 4, explicando que contraíram a Covid-19 no começo do mês de maio. “Basicamente, a gente pegou Covid. Uma cepa bem agressiva, não foi o normal. Aparentemente, foi essa nova. Inclusive, o Arthur, eu, as nossas esposas e inclusive as crianças pegaram. No caso das crianças, foi de uma forma mais branda, mas até a caçula de 10 anos sentiu”, explicou. Segundo Abraham, ele e o irmão tiveram as formas mais graves da doença e estão em processo de recuperação. “O tratamento foi fundamental para que o quadro não se agravasse”, opinou. O ex-assessor de Bolsonaro, Arthur Weintraub, afirmou que os dois estavam decidindo qual vacina tomariam nos Estados Unidos, decidiram pela Pfizer, mas apresentaram sintomas pouco antes de se imunizarem. “Muita gente conseguiu mandar os remédios, muita gente ajudou, curou torcendo a favor. Então, muito obrigado a todos”, disse o ex-ministro.