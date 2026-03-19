Polícia encontra corpo que pode ser de adolescente desaparecida há 7 dias na Bahia

Thaimiris Pereira foi vista pela última vez no dia 12 de março; jovem de 14 anos teria sido morta por vingança pelo ‘tribunal do crime’

Reprodução/RedesSociais Thaimiris Pereira, adolescente de 14 anos, está desaparecida desde o dia 12 de março



A Polícia de Salvador encontrou nesta quinta-feira (19) um corpo que pode ser o de Thaimiris Pereira, uma adolescente de 14 anos que desapareceu em Lauro Freitas, em Salvador, no dia 12 de março depois de sair da escola. Confome apurou a Jovem Pan, ainda não há uma confirmação se o corpo localizado na Travessa do Rapouso, em Cassange, é realmente da menor.

Ao portal local Bahia Notícias, o delegado Moisés Damasceno, disse que a menina teria sido morta por vingança após ser atribuída a uma denúncia que levou a prisão do traficante da região do Jardim das Margaridas.

“A investigação da polícia indica que houve uma prisão no dia 20 de fevereiro de um dos líderes do tráfico de drogas”, disse Damasceno, acrescentando que o indivíduou foi preso por violência doméstica e o homem teria “atribuído a Thamiris o acionamento da polícia para prendê-lo”.

Nesta quinta, um homem, identificado como Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, que era vizinho da vítima, foi preso em Itinga. Ele é suspeito de envolvimento na morte da adolescente, sendo o responsável por atrair Thaimiris para o local onde teria acontecido o crime.

A Polícia chegou até o corpo encontrado nesta quinta-feira, depois que uma pessoa sentiu um mal cheiro e visualizou um corpo, ligando para as autoridades logo em seguida. Ao lado do cadáver localizado, que já se encontrava em estado avançado de decomposição, estavam pertences da adolescente, que agora são investigados para entender se o crime aconteceu naquele local, um terreno baldio, ou se o corpo foi deixado no local.

No dia do desaparecimento de Thaimiria, a mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região. De acordo com a nota da Polícia Civil da Bahia, o órgão segue para a localização dos outros envolvidos e a completa elucidação do caso.