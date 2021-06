Polícia encontra crânio humano em bagagem de passageiro de ônibus em Itu

Boliviano vindo de Campo Grande afirmou que a ossada pertence ao irmão mais velho, já falecido há anos, e que transportava o objeto por razões culturais

A Polícia Civil apreendeu na tarde de segunda-feira, 7, um crânio humano. O caso aconteceu na Rodovia Castello Branco, no quilômetro 74, em Itu, no interior de São Paulo, quando a Polícia Militar Rodoviária realizava uma fiscalização rotineira dentro de um ônibus vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Civil, é comum a prática de fiscalizar transportes vindos do Estado, pois o Mato Grosso do Sul faz fronteira com países como Bolívia e Paraguai, conhecidos como rotas de tráfico, contrabando e descaminho de drogas. Por esse motivo, pertences, malas e bagagens dos passageiros são revistados pelos policiais. O crânio humano foi encontrado na bagagem de mão de um boliviano nesta segunda. Segundo o passageiro, o crânio pertence ao seu irmão mais velho, já falecido há anos. O homem informou aos agentes do 4° Distrito Policial de Itu que estava transportando o objeto por razões culturais e pretendia levar o crânio para São Paulo, destino final do ônibus e local onde ele mora. Em seu depoimento, o passageiro informou que o resto do corpo do familiar foi cremado na época. O homem foi atuado pelo crime do artigo 17, da Lei 9434/97, sendo considerado ilegal o transporte ou recolhimento de partes do corpo humano sem saber a procedência. O crime foi enviado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) e o boliviano, mediante a assinatura de termo de compromisso, foi liberado para responder em liberdade.