Polícia Federal apreende ‘submarino do tráfico’ usado para transportar cocaína à Europa

A Polícia Federal (PF) apreendeu neste sábado (31), na região da Ilha do Marajó, no Pará, uma embarcação semissubmersível que seria usada para o envio de cocaína ao continente europeu. Essa é a primeira vez que a PF intercepta um equipamento desse tipo no Brasil. A operação contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha do Brasil. A ação é resultado de uma investigação iniciada após a apreensão de uma embarcação semelhante em março deste ano, em alto-mar, nas proximidades de Portugal. Na ocasião, quase sete toneladas de drogas foram encontradas e cinco pessoas foram presas — entre elas, três brasileiros. As autoridades portuguesas afirmaram que a embarcação havia sido construída na mesma região do Pará onde agora ocorreu a nova apreensão.

De acordo com a PF, a utilização de semissubmersíveis — que ficam parcialmente submersos, dificultando a detecção por radares — indica uma tentativa das organizações criminosas de diversificar as rotas e os meios de transporte para o tráfico internacional de drogas. A localização da embarcação foi possível graças ao intercâmbio de informações de inteligência com forças de segurança internacionais, incluindo a Polícia Nacional da Espanha, a Polícia Judiciária de Portugal e a agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA.

Segundo a PF, as investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na fabricação, logística e financiamento da embarcação. Apesar de ser a primeira apreensão do tipo feita pela Polícia Federal, outras forças de segurança já haviam localizado embarcações semelhantes no Pará. Em fevereiro, um equipamento semissubmersível foi encontrado por pescadores no município de São Caetano de Odivelas, também no estado.

