Polícia Federal cumpre mandado de prisão preventiva contra Zé Trovão

Líder dos caminhoneiros se entregou em delegacia de Joinville na tarde desta terça; PF cumpriu mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes

Reprodução/Twitter Zé Trovão se entregou à polícia em SC



A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva contra Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, na tarde desta terça-feira, 26. O líder dos caminhoneiros voltou ao Brasil e se entregou em uma delegacia na cidade de Joinville, em Santa Catarina. O caminhoneiro estava foragido no México há quase dois meses. Em comunicado, a PF confirmou que ele foi preso e disse que ele ficará à disposição da Justiça. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 1º de setembro. Zé Trovão é investigado no inquérito que apura a organização de supostos atos antidemocráticos. Em nota, a defesa do caminhoneiro afirmou que ele está “à disposição da Justiça para provar sua inocência”.