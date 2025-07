Polícia Federal e Civil investigam assassinato de filho de cacique no Paraná

Segundo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), o corpo de Everton Rodrigues foi encontrado decapitado em um milharal; na cena do crime, foi deixada uma carta com graves ameaças às comunidades indígenas

Polícia Federal/divulgação Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná estão investigando o assassinato



A Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná estão em processo de investigação sobre o brutal assassinato de Everton Rodrigues, de 23 anos. No último sábado (12), o corpo do jovem foi encontrado decapitado em um milharal na cidade de Guaíra. Everton era filho de Bernardo Rodrigues Diegro, que ocupa a posição de cacique na Aldeia Yvyju Avary. Ao lado do corpo, foi deixada uma carta que continha ameaças direcionadas tanto às comunidades indígenas quanto a membros da Força Nacional de Segurança Pública.

O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) manifestou sua preocupação e exigiu uma investigação minuciosa, além da responsabilização dos autores do crime. As autoridades confirmaram que estão realizando diligências para esclarecer os fatos e identificar os envolvidos. O caso gerou grande repercussão e chamou a atenção para a segurança das comunidades indígenas na região.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se pronunciou sobre o caso, classificando o assassinato como um ato “bárbaro”. O ministério reafirmou seu compromisso em proteger os direitos dos povos indígenas e garantir sua segurança. Além disso, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) expressou seu pesar pela tragédia e informou que está monitorando a situação das comunidades indígenas no Paraná. Até o momento, a Fundação Nacional do Índio (Funai) não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

*Reportagem produzida com auxílio de IA