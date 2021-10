Polícia Federal faz maior apreensão de cocaína da história do Rio de Janeiro

Foram encontradas 5 toneladas da droga no porto da cidade; carga seria enviada para Moçambique

Divulgação/Polícia Federal do Rio de Janeiro 5 toneladas de cocaína foram encontradas pela PF no Porto do Rio



Na noite da última terça-feira, 05, a Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, realizou uma apreensão recorde de drogas em contêineres no porto do Rio de Janeiro. Foram encontrados, no total, 5 toneladas de cocaína que, segundo a polícia, seriam enviadas para Moçambique, na África. A PF chegou até a droga a partir de uma denúncia. Diligências foram realizadas no início da manhã de ontem pelas equipes de policiais federais da DRE e da Missão Redentor, com apoio de cães farejadores.

Inicialmente, foi encontrado um primeiro contêiner, onde estavam 4,3 toneladas do entorpecente acondicionado em caixas de sabão em pó. Enquanto os agentes faziam o descarregamento, uma segunda equipe de policiais, em um trabalho conjunto de inteligência e cruzamento de informações, localizou um outro contêiner com mais 700 kg de cocaína acondicionadas da mesma forma. Segundo a PF, esta apreensão de cocaína representa um recorde histórico no Rio de Janeiro, antes dela havia ocorrido uma outra, no ano passado, na qual foram encontradas 2,5 toneladas de cocaína. Toda a carga encontrada foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio. Um inquérito foi instaurado para aprofundar as investigações e identificar os responsáveis pelo transporte internacional da droga.