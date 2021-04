Polícia investiga estupro coletivo contra adolescente em praia do Grande Recife

Vídeo gravado pela jovem com relato da violência viralizou e foi evidenciado por famosos nas redes sociais; caso foi registrado na cidade de Jaboatão dos Guararapes

A Polícia Civil de Pernambuco investiga um caso de estupro coletivo relatado por uma adolescente de 16 anos no último sábado, 24, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A ocorrência, registrada na madrugada do dia 25 na delegacia, ganhou repercussão nas redes sociais após a vítima publicar um vídeo falando sobre o crime em uma rede social. No relato, a garota, identificada como “Thayná”, conta que estava andando na orla do bairro de Candeias com um casal de amigos quando foi abordada por um conhecido que a chamou para “ficar com ele”. Ela teria aceitado e, em seguida, outros sete amigos do jovem cercaram a menina, cometendo o estupro na areia da praia e fugindo em seguida. “Eram oito pessoas, eu não tinha como correr, fiquei chorando”, disse a adolescente em um vídeo gravado na delegacia.

Chorando, a mãe da vítima também se pronunciou nas redes sociais da filha: “Isso não se faz com mulher nenhuma, vocês não pensam na mãe de vocês? Na família de vocês? Vocês não pensam nas suas irmãs? Vocês nasceram de uma mulher”, afirmou. Imagens das marcas no corpo da adolescente, que passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, também foram divulgadas nas redes. Com a repercussão dos vídeos, o caso se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, sendo repercutido por pessoas como a apresentadora Maísa e o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT). Segundo a PCPE, as investigações são realizadas pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente do município de Jaboatão dos Guararapes e “as investigações seguirão até a completa elucidação do crime”.