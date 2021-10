Polícia prende homem que esquartejou e bebeu sangue de vítima em ritual satanista

No local também foram encontrados desenhos e imagens que remetem ao culto satanista, além de ossos da vítima

Divulgação/Polícia Civil do DF Local do crime tinha imagens que remetem ao satanismo



A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira, 8, o autor de um homicídio com possível ritual satanista. Segundo a corporação, ele esquartejou, carbonizou e bebeu o sangue da vítima. No local do crime foi encontrado um fragmento da coluna vertebral e um fêmur. A Polícia afirmou que o homem usava uma capa preta e vermelha. No local também foram encontrados desenhos e imagens que remetem ao culto satanista, como o número “666”, imagem do demônio e um cartaz de série de terror na parede. O autor do crime – cuja identidade não foi divulgada – teve a prisão preventiva deferida pelo Poder Judiciário e cumprida no mesmo dia.