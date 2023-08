Polícia prende integrante do alto escalão de facção durante operação em Guarujá

Home estava foragido desde 2021, quando deixou a prisão durante as saídas temporárias, e é apontado por comandar ‘tribunal do crime’

Taba Benedicto / Estadão Conteúdo Policiais durante a Operação Escudo, em Guarujá, na Baixada Santista



A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde do último domingo, 13, um integrante de alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante a Operação Escudo, em Guarujá, no litoral paulista. O homem era procurado pela Justiça por homicídio e roubo. Ele estava foragido desde setembro de 2021, quando deixou a prisão durante as saídas temporárias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), investigações do setor de inteligência da polícia dão conta que o homem, conhecido como “Patinho”, é apontado como o “disciplina” da facção, isto é, o responsável por executar pessoas que recebem sentença de morte dos criminosos, o chamado “tribunal do crime“. O homem teria participado de um desses julgamentos dentro de um hospital. A vítima, que usava cadeira de rodas quando foi assassinada, teria estuprado uma menina, motivo pelo qual ele foi julgado. Policiais receberam informações de que o foragido estaria no bairro Pae Cará, em Guarujá. Os agentes foram até o local e encontraram o foragido. Em sua residência, uma pistola 9mm foi localizada, além de 21 munições e três carregadores. De acordo com a pasta, ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia do Guarujá. O caso foi registrado como posse irregular de arma de fogo e captura de procurado, segundo a SSP.