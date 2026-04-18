Polícia prende suspeito de furtar cachorro da ex-namorada em pet shop de SP

O homem teria levado o animal para forçar a retirada de uma denúncia de violência doméstica

PCSP/Divulgação Imagens divulgadas pela Polícia Civil de São Paulo mostraram que homem usou máscara que imita o rosto de outra pessoa



Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira (16) por suspeita de se disfarçar com uma máscara realista e furtar o cachorro da ex-namorada em um pet shop em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito levou o animal para forçar a mulher a retirar uma denúncia de violência doméstica. O homem foi preso por ameaça, perseguição e coação na Avenida do Rio Pequeno, Zona Oeste da capital.

A Polícia Civil de São Paulo divulgou imagens do momento em que o homem usa uma máscara para não ser reconhecido pelos funcionários do pet shop, que imita o rosto de outra pessoa. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades.

O cão foi resgatado, sem ferimentos, pelos agentes no apartamento do suspeito e devolvido à dona.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 34 anos, vinha sendo ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro após o término de um relacionamento.