Polícia prende terceiro suspeito de estupro coletivo contra adolescente no RJ

Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, é filho de um subsecretário estadual do Rio de Janeiro e se entregou na delegacia nesta quarta-feira (4), acompanhado de um advogado

Divulgação / Polícia Civil Vitor Hugo Oliveira Simonin, filho do subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (04), Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, o terceiro suspeito de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul da capital. O jovem se apresentou na 12ª DP (Copacabana) acompanhado de sua defesa legal.

Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, atual subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Além de responder criminalmente pelo ato, o suspeito é alvo de um processo administrativo disciplinar aberto pela reitoria do Colégio Pedro II, instituição onde estudava.

O crime ocorreu no dia 31 de janeiro. De acordo com as investigações, a vítima foi atraída ao apartamento por um colega de escola, um adolescente de 17 anos. Ao chegar ao prédio e perceber a presença de outros quatro homens maiores de idade, a jovem recusou se envolver com eles, mas foi levada e trancada em um quarto. No local, segundo a polícia, os suspeitos a forçaram a ter relações sexuais e submeteram-a a graves violências físicas e psicológicas.

A Polícia Civil identificou e indiciou os cinco envolvidos (quatro adultos e um menor). A Justiça expediu mandados de prisão preventiva para os maiores e de apreensão para o adolescente. Antes de Vitor, outros dois suspeitos já haviam se entregado à polícia na terça-feira (03): Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Berthô, também de 19 anos. Este último é jogador de futebol e teve seu contrato suspenso pelo Serrano FC logo após o caso vir à tona.

Um quarto adulto, identificado como Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, segue foragido. Ele é estudante de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que já anunciou a sua suspensão preventiva por 120 dias, proibindo-o de frequentar aulas e espaços de convivência da instituição.

As diligências seguem em andamento para localizar o último adulto foragido e o adolescente infrator. Em razão de novos relatos, a delegacia abriu dois novos inquéritos para apurar possíveis crimes anteriores cometidos pelos investigados.