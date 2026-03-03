Jovem Pan > Notícias > Brasil > Unirio suspende por 120 dias aluno suspeito de participar de estupro coletivo do RJ

Unirio suspende por 120 dias aluno suspeito de participar de estupro coletivo do RJ

Bruno Felipe dos Santos Alegretti é estudante de Ciências Ambientais

  • Por Jovem Pan*
  • 03/03/2026 21h46
Divulgação estupradores Acusados de estuprar uma jovem de 17 anos no Rio de Janeiro

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspendeu por 120 dias o aluno Bruno Felipe dos Santos Alegretti, suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Bruno é estudante de Ciências Ambientais da Unirio. “Repudiamos toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. A violência sexual constitui grave violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa”, diz a nota.

A suspensão foi anunciada em nota oficial de repúdio à violência sexual e de solidariedade à vítima, divulgada nesta segunda-feira (2) no site oficial da instituição. A Unirio destaca que a decisão da suspensão por quatro meses foi determinada diretamente pelo reitor José da Costa Filho, após apuração “com prudência e assertividade” sobre a veracidade das informações.

Também fica vedado o direito do aluno de frequentar salas de aula, laboratórios de ensino ou de pesquisa, ambientes de apoio acadêmico como bibliotecas, restaurante universitário e outras áreas de convivência.

Punição também no Colégio Pedro II

O Colégio Pedro II, instituição tradicional do Rio, também anunciou punições ao estudante Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e um adolescente de 17, que são apontados como suspeitos no caso. No domingo, 1, a reitoria do colégio e a direção do campus Humaitá II afirmaram terem aberto processo administrativo para desligar os dois estudantes.

A equipe de futebol Serrano FC anunciou o afastamento do jogador João Gabriel Xavier Bertho, também suspeito de participar do estupro coletivo – a defesa de João nega ter havido o crime.

*Estadão Conteúdo

