Unirio suspende por 120 dias aluno suspeito de participar de estupro coletivo do RJ

Bruno Felipe dos Santos Alegretti é estudante de Ciências Ambientais

Divulgação Acusados de estuprar uma jovem de 17 anos no Rio de Janeiro



A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) suspendeu por 120 dias o aluno Bruno Felipe dos Santos Alegretti, suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Bruno é estudante de Ciências Ambientais da Unirio. “Repudiamos toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. A violência sexual constitui grave violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa”, diz a nota.

A suspensão foi anunciada em nota oficial de repúdio à violência sexual e de solidariedade à vítima, divulgada nesta segunda-feira (2) no site oficial da instituição. A Unirio destaca que a decisão da suspensão por quatro meses foi determinada diretamente pelo reitor José da Costa Filho, após apuração “com prudência e assertividade” sobre a veracidade das informações.

Também fica vedado o direito do aluno de frequentar salas de aula, laboratórios de ensino ou de pesquisa, ambientes de apoio acadêmico como bibliotecas, restaurante universitário e outras áreas de convivência.

Punição também no Colégio Pedro II

O Colégio Pedro II, instituição tradicional do Rio, também anunciou punições ao estudante Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e um adolescente de 17, que são apontados como suspeitos no caso. No domingo, 1, a reitoria do colégio e a direção do campus Humaitá II afirmaram terem aberto processo administrativo para desligar os dois estudantes.

A equipe de futebol Serrano FC anunciou o afastamento do jogador João Gabriel Xavier Bertho, também suspeito de participar do estupro coletivo – a defesa de João nega ter havido o crime.

*Estadão Conteúdo