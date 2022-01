Polícia resgata pai e duas filhas próximos de barragem em Pará de Minas

Prefeitura da cidade estabeleceu nível de alerta máximo por risco de rompimento da barragem da Usina do Carioca

Divulgação/Polícia Civil de MG Polícia Civil resgatou família próxima da barragem de Pará de Minas



A Polícia Civil de Minas Gerais resgatou um homem e suas duas filhas, de 5 e 7 anos, nesta terça-feira, 11, no entorno da barragem da Usina do Carioca, que está em alerta de risco de rompimento em Pará de Minas. A corporação foi acionada para a retirada de famílias na região. O pai e as crianças estavam em uma área rural em Onça do Pitangui, na região Central do estado. Eles foram levados ao aeroporto de Pará de Minas e depois para a delegacia, onde aguardaram os familiares. A prefeitura do município estabeleceu o nível de alerta máximo por causa do risco de rompimento da barragem no último domingo, 9. Além disso, para evitar a perda de vidas, a administração municipal ordenou a evacuação da cidade.