Policiais de São Paulo são demitidos por estarem sob efeito de álcool durante patrulhamento

Dois integrantes da Polícia Militar de São Paulo foram dispensados de suas funções por estarem sob efeito de álcool enquanto realizavam patrulhamento. O incidente, que remonta ao ano de 2020, envolveu os policiais Vitor Climaco Sacramento e Guinters Lemos de Oliveira, ambos pertencentes ao 43º Batalhão. A decisão de demissão foi formalizada no dia 19 de setembro de 2024. Os soldados foram surpreendidos em 2020 e, em seguida, foram submetidos a um teste de alcoolemia, que confirmou a presença de álcool em seus organismos. A conduta dos policiais foi alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que apurou a gravidade das ações deles.b

A investigação concluiu que os atos praticados pelos soldados eram prejudiciais à imagem da Instituição, caracterizando faltas disciplinares severas, conforme estipulado no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. A decisão do PAD foi embasada em evidências que demonstraram a violação das normas de conduta esperadas de membros da corporação. Até o momento, as defesas dos policiais não foram encontradas para comentar sobre a situação.

