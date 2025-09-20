Policial de folga entra na contramão em rua da zona oeste de SP e atinge moto e carro parados

Segundo moradores, PM entrou na rua Desembargador do Vale na contramão, visivelmente embriagado, bateu e derrubou uma moto e colidiu em outro carro parado na via

Um policial militar de folga provocou um acidente de trânsito na manhã deste sábado (20) na Pompeia, bairro da zona oeste de São Paulo. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que PMs foram até o local e foi constatado que houve uma discussão entre um policial militar, de 36 anos, e um outro homem, de 39. Segundo moradores, o policial entrou na rua Desembargador do Vale na contramão, visivelmente embriagado, bateu e derrubou uma moto e colidiu em outro carro parado na via.

Ao ouvir o barulho da colisão, o homem foi até o encontro do policial, momento em que houve uma discussão. Segundo a SSP, o policial de folga sacou a arma de fogo, mas foi desarmado pelo homem. O PM acabou se ferindo por um disparo. A arma foi apreendida por policiais militares e o policial envolvido foi socorrido ao Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi registrado como dano e lesão corporal no 91° DP (Ceasa).

