Policial militar é morto durante assalto em São Paulo

Demontie Pereira Leite Junior, de 35 anos, foi assassinado no bairro do Capão Redondo, Zona Sul da capital; arma dele foi levada do local do crime

Coronel Nishikawa / Reprodução / Facebook Demontie foi morto na manhã do domingo



Um policial militar de 35 anos foi morto na manhã deste domingo, 11, durante uma tentativa de assalto no bairro do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Demontie Pereira Leite Junior saía do trabalho quando dois indivíduos em uma moto o abordaram e atiraram, levando a arma dele. A motocicleta do policial ficou no local do crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, o assalto ocorreu por volta das 6h30 na avenida Felipe Carrillo Puerto.

Demontie chegou a ser socorrido para um hospital do bairro do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na instituição de saúde. O caso é investigado como latrocínio pela 47ª Delegacia de Polícia do Capão Redondo. Esse é o segundo caso de morte de policial militar no bairro do Capão Redondo em menos de duas semanas. No último dia 29, um PM de folga identificado como André Luis Roberto também foi morto após reagir a uma tentativa de assalto. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).