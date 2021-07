Policial morre após acidente em pista congelada no interior de Santa Catarina

Viatura na qual PM do município de Anita Garibaldi, na Serra catarinense, estava foi atingida por carro que perdeu controle por causa do gelo na SC-390

Polícia Militar de SC/Divulgação Policial estava na corporação desde 1992



Um policial militar de 49 anos identificado como Gilmar Antunes de Córdova morreu na manhã desta quinta-feira, 29, após a viatura na qual ele estava com colegas de corporação colidir frontalmente com outro carro em uma pista congelada na SC-390, nas imediações do município de Anita Garibaldi, na região da Serra de Santa Catarina. Um casal que estava no outro veículo e outros três policiais que ocupavam a viatura com Gilmar foram socorridos com ferimentos leves para hospitais da região. O policial morreu na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade de Lages, que socorreu as vítimas, a pista congelada fez com que o carro ocupado pelo casal perdesse o controle, invadisse a pista oposta e colidisse com a viatura. Em nota, a PMSC lamentou a morte do policial, que tinha entrado na corporação no ano de 1992 e atuava na radiopatrulha do município de Anita Garibaldi. Todos os policiais envolvidos no acidente estavam na escala da Operação Inverno na região.