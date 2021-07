Praça Pôr do Sol será reaberta ao público no próximo domingo em SP

Subprefeitura de Pinheiros informou que haverá controle de acesso para não causar aglomerações e aferição de temperatura na entrada

Praça Pôr do Sol fica localizada no Alto de Pinheiros



Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em São Paulo, a Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, conhecida como Praça Pôr do Sol, será reaberta ao público no próximo domingo, 1º de agosto, das 8h às 18h. A Subprefeitura de Pinheiros informou que haverá aferição de temperatura na entrada e controle de acesso para não causar aglomerações, além de álcool em gel à disposição. O uso de máscaras no local é obrigatório. Em abril do ano passado, a prefeitura isolou a praça com tapumes para evitar a entrada de pessoas após registro de aglomerações no local. Nesta quarta-feira, 28, o governador de São Paulo, João Doria, também determinou a reabertura de parques estaduais em horário regular.