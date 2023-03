Preços de corridas por aplicativo em dia de greve do Metrô revolta população: ‘Imoral e criminoso’

Valor das viagens chegaram a cerca de R$ 60,00 por 5km; paralisação acontece desde a madrugada, mas deve ser regularizada nas próximas horas

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Preço de corridas por aplicativos de transporte chegaram a R$ 60 por 5km



A greve de metroviários na cidade de São Paulo nesta quinta-feira, 22, fez com que muitos passageiros precisam optar pelos aplicativos de transportes, como o Uber, para chegar aos seus destinos. Contudo, a alta demanda também elevou os preços, o que revoltou os cidadãos. “É uma indecência esse UBER; Hoje com greve de metrô em SP, vejam o valor que eles estão cobrando por uma corrida de menos de 5km. Chega a ser imoral e criminoso”, escreveu uma internauta ao compartilhar o valor que deveria ser pago para chegar ao destino deseja. O preço estava em R$ 59,91 no UberX, uma categoria mais barata do aplicativo. Outro usuário brincou com a situação. “SP é tão fodida que minha viagem de Uber pro trabalho hoje vai dar o mesmo tempo que levaria uma viagem de avião de SP para Bahia”, escreveu no Twitter. Desde a madrugada desta quinta-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô estavam paralisadas devido à greve do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Contudo, o Metrô de São paulo acatou a exigência do sindicato para parar a greve e deve liberar as catracas nas próximas horas e iniciar a retomada das operações.