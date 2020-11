Prédio tomba e vizinhos são retirados às pressas de casa por risco de desabamento em MG

Caso foi registrado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; edifício residencial estava em construção quando tombou após fortes chuvas

Reprodução/WhatsApp Em Minas Gerais, prédio tomba e moradores ficam desalojados



Um edifício residencial em construção tombou na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa nesta terça-feira, 18, após uma noite intensa de chuvas que teve registro de granizo. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes da meia noite para a ocorrência por vizinhos que sentiram tremores e ouviram estalos. Ao todo, quinze famílias que moravam ao redor do prédio foram retiradas do local por causa do risco de desabamento. O caso ocorreu na Avenida Ayrton Senna, no bairro de Ponte Alta. A Defesa Civil e a Polícia Militar monitoram a edificação, que pode ter tombado por causa do terreno encharcado pelas chuvas.

Ainda na noite desta terça, a Defesa Civil de Minas Gerais liberou uma série de alertas de chuva severa e tempestade. A expectativa, de acordo com dados climatológicos, é de que a chuva continue no longo desta quarta. Isso pode afetar o trabalho de perícia na edificação. Não há informações sobre para onde as pessoas evacuadas das próprias casas foram levadas. Como o desabamento ocorreu à noite, nenhum dos trabalhadores do local, que já estava em fase de finalização, ficou ferido.