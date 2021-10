Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues é internado com Covid-19

Político informou que testou positivo para a doença no dia 1º; médicos recomendaram que ele fosse para o hospital

Reprodução/Facebook/edmilsonpsol Edmilson Rodrigues testou positivo para Covid-19



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), foi internado com Covid-19 nesta quarta-feira, 6. Em publicação nas redes sociais, a assessoria do político informou que, por causa da persistência dos sintomas, os médicos recomendaram que ele fosse para o hospital. “Comunicamos que diante da persistência dos sintomas, e por orientação dos médicos, o prefeito Edmilson Rodrigues está sendo internado para prosseguir o tratamento em condições de assistência mais adequadas. Informações futuras serão repassadas pelas suas redes sociais e pela comunicação da Prefeitura. Que todos e todas firmem fileiras por sua plena recuperação”, declarou. Edmilson informou que testou positivo para a doença no dia 1º. Na ocasião, ele disse que tinha sintomas leves e estava isolado em casa.