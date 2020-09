Prefeito de Curitiba anuncia que ele e esposa estão com Covid-19

Rafael Greca e Margarita Sansone estão internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, na capital paranaense

Reprodução/Twitter



O prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo (DEM), 64 anos, anunciou, neste domingo (27), em postagem no Twitter, que ele e a esposa, a jornalista Margarita Pericás Sansone, testaram positivo para a Covid-19. Segundo a mensagem, ambos estavam em isolamento domiciliar e foram internados no Hospital Nossa Senhora das Graças para tratamento de pneumonia. “Estamos bem”, escreveu o prefeito. Greca é candidato à reeleição à prefeitura de Curitiba.

Minha amada Margarita Sansone e eu estamos sendo internados hoje, no Hospital Nossa Senhora das Graças, para tratamento de pneumonia. Estamos bem, seguíamos em isolamento domiciliar e testamos positivo para COVID-19. pic.twitter.com/apAG9gEcDY — Rafael Greca (@RafaelGreca_) September 27, 2020

Até sábado, 26, o balanço diário do Ministério da Saúde apontou 141.406 mortes e 4.717.991 casos confirmados do novo coronavírus, no Brasil, desde o início da pandemia. O número total de recuperados é de 4.050.837, enquanto 525.748 seguem em observação. O número de casos em todo o mundo ultrapassou a marca de 32 milhões, segundo o levantamento realizado pela Universidade John Hopkins, com 990.872 mortes confirmadas. Os países com mais casos da doença são Estados Unidos (7,069 milhões), Índia (5,903 milhões) e Brasil (4,689 milhões), seguidos por Rússia, Colômbia, Peru e México, nesta ordem. Entre as nações com mais mortes, a lista é liderada também pelos EUA, seguidos por Brasil, Índia e México.