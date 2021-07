Prefeito de Duque de Caxias é internado com Covid-19

Segundo a Prefeitura, o político testou positivo para o coronavírus e estava com saturação de 88% no pulmão

Tomaz Silva/Agência Brasil Washington Dias, prefeito de Duque de Caxias, testou positivo para Covid-19



Washington Dias (MDB), prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira, 9. É a segunda vez que ele é infectado pela doença. Segundo a prefeitura, Dias se sentiu mal na quinta-feira, 8, durante uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e outros prefeitos. Ele foi ao hospital Samaritano e testou negativo para o coronavírus, mas o pulmão estava com 88% de saturação. Na manhã desta sexta, o segundo exame RT-PCR deu positivo e ele foi internado no hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio. Dias é hipertenso, tem diabetes e havia tomado somente a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Ele tranquiliza parentes, familiares e amigos, informa que vai seguir o tratamento e que, em breve, estará junto a todos”, diz a nota da prefeitura.