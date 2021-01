Prefeito de Porto Velho anuncia colapso na saúde por alta de casos da Covid-19

Desde o início do ano, capital de Rondônia contabilizou mais de três mil casos e 84 mortes, uma média de quatro óbitos por dia

Reprodução/ Twitter Prefeito Hildon Chaves durante coletiva de imprensa



O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), anunciou em coletiva de imprensa na tarde deste sábado, 23, que a capital de Rondônia está sem leitos para internar pacientes da Covid-19 e que o sistema de saúde ‘está a beira do caos’. “Tínhamos 18 leitos com aproximadamente cinco respiradores no início da pandemia. Agora chegamos a 70 leitos e 23 respiradores. Conseguimos essa ampliação para atender ainda mais a população e mesmo assim não está sendo suficiente. Após as festas de fim de ano, os casos começaram a aumentar consideravelmente, aonde chegamos a ponto de não termos mais leitos para as pessoas doentes com a Covid-19”, disse o prefeito. O político também fez um comunicado em suas redes sociais sobre o assunto. “Se a propagação do vírus continuar neste volume, em um curto espaço de tempo, teremos pessoas sem atendimento e chegando a óbito por esse e outros motivos simplórios. Não é isso que queremos, não é isso que quero para nossa população”, escreveu em seu Twitter.

Meus amigos, acredito que de todas as coletivas de imprensa que já concedi, esta foi uma das mais difíceis. Nosso sistema de saúde encontra-se à beira do caos e a conscientização, é o melhor remédio neste momento. (+) pic.twitter.com/dvqvLUSaNM — Hildon Chaves (@chaves_hildon) January 23, 2021

Hildon Chaves pediu a ajuda da população no momento de crise e reforçou os cuidados para evitar a propagação do vírus. “Vamos respeitar as regras de distanciamento social, evitar boates, bares e festas particulares. Evitar saídas sem que haja necessidade. Sei que enfrentamos um momento difícil, onde precisamos continuar nossas vidas, trabalhar, buscar o sustento, mas é necessário cautela ao sair às ruas. Somente o isolamento social e o cumprimento dos protocolos de segurança, podem melhorar nosso cenário, caso contrário, não teremos o que fazer”, completou.

De acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, o estado de Rondônia contabiliza 115.200 casos da Covid-19 e perdeu 2.085 cidadãos para a doença. O boletim epidemiológico da Prefeitura de Porto Velho nesta sexta-feira, 22, apontava a capital com 46.892 casos e 1.068 mortes. Somente nos primeiros dias do ano foram mais de três mil casos e 82 mortes, média de quatro óbitos por dia.