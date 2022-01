Prefeitura de São Paulo abre inscrição para ‘xepa’ da vacina para crianças sem comorbidades

Pais e responsáveis devem ir até à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa ou escola para incluir o nome do menor na fila de espera

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 17, a abertura da inscrição para a “xepa” da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos. Nesse caso, a imunização será feita com as doses remanescentes dos imunizantes. Atualmente, estão sendo imunizados os menores de 11 anos que possuem alguma comorbidade, deficiência, indígenas e quilombolas. A vacinação por faixa etária, em ordem decrescente, só deve começar a partir de 10 de fevereiro. Com a abertura da “xepa”, crianças que não fazem parte do grupo prioritário podem ser vacinadas antes do previsto.

Para a inscrição, os pais e responsáveis devem ir até à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa ou escola para incluir o nome do menor na fila de espera. Além de informar um telefone, é necessário apresentar um comprovante de residência. Caso sobrem doses no final do dia, o profissional da saúde do posto irá telefonar para avisar sobre a disponibilidade da vacina, que deve ser aplicada em até 12 horas após a abertura do frasco. A convocação é feita por ordem de inscrição.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini