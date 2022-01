Dez capitais iniciam vacinação de crianças contra a Covid-19 nesta segunda-feira

São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba fazem parte da lista; Brasília, João Pessoa e Salvador começaram no final de semana

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Menino recebe vacina contra a Covid-19



Dez capitais de Estados brasileiros iniciam a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças nesta segunda-feira, 17. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Goiânia, Manaus, Belém, Rio Branco, Macapá e Porto Velho. Em todas as cidades, primeiro serão imunizadas as crianças com comorbidades, deficiência permanente e indígenas. Não será necessário autorização por escrito para receber a vacinação. Em São Paulo, os responsáveis devem apresentar atestado que comprove a comorbidade da criança. Por determinação do Ministério da Saúde, o intervalo entre primeira e segunda dose pediátricas da Pfizer será de oito semanas, e não de três, como pede a bula.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini