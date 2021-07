Prefeitura de São Paulo confirma mais nove casos da variante Delta do coronavírus

Capital registrou 22 diagnósticos da cepa até o momento; casos detectados estão sendo investigados pelas UBSs da rede municipal

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08/03/2021 Capital paulista detectou 22 casos da nova variante



A Prefeitura de São Paulo informou nesta quinta-feira, 29, que o monitoramento em parceria com o Instituto Butantan detectou mais nove amostras da variante Delta do coronavírus na capital. Até o momento, a cidade registrou 22 diagnósticos para a cepa. O monitoramento das variantes é realizado a cada semana epidemiológica por meio de cálculo amostral. As amostras seguem para análise do laboratório do Instituto Butantan, onde é realizado o sequenciamento genético. São enviadas cerca de 600 amostras por semana desde abril. Os casos detectados estão sendo investigados pelas respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da rede municipal.