Prefeitura de São Paulo divulga datas de vacinação para pessoas de 32 a 34 anos

Novo calendário estabelece aplicação da primeira dose para este grupo na semana que vem

YAGO FROTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo vacina pessoas de 34 anos a partir de segunda



A Prefeitura de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, 15, a data de vacinação para pessoas de 32 a 34 anos para a semana que vem. De acordo com o novo calendário, pessoas com 34 anos vão tomar a primeira dose na segunda-feira, 19, as de 33 na terça e as de 32 na quarta. Na quinta, sexta e sábado, a Prefeitura fará a repescagem para esta faixa etária e aplicação da segunda dose da vacina para outros grupos. Para agilizar o atendimento no posto de saúde, é recomendado fazer o pré-cadastro no site Vacina Já. É obrigatório apresentar documento de identificação e comprovante de residência na capital para se imunizar. Nesta quinta-feira, 15, São Paulo aplica a primeira dose em pessoas de 36 anos. A previsão do governo do Estado é vacinar toda a população adulta até o dia 20 de agosto. Confira como fica o calendário: