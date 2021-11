Prefeitura de SP pede ao Ministério da Saúde exigência do passaporte de vacinação para estrangeiros

Ofício enviado a pasta foi assinado pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, e argumenta que a medida deve manter o controle da pandemia na capital

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO 99% da população da capital paulista já se vacinou



A Prefeitura de São Paulo encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta terça-feira, 23, solicitando que seja exigido o passaporte da vacina contra a Covid-19 para estrangeiros que quiserem entrar no Brasil. O documento foi assinado pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido. A secretaria alega que a medida tem como objetivo manter o controle da pandemia na cidade. “O Brasil é um país que recebe muita gente de vários países, e precisamos adotar todas as estratégias para impedir a disseminação da doença. Aqui na capital, estamos adotando todas as possibilidades para combater as novas variantes e temos certeza que o ministro [da Saúde] Marcelo Queiroga já estuda o pedido”, afirmou Aparecido. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro Queiroga já afirmaram ser contra a obrigatoriedade da vacinação e fazem críticas ao passaporte da vacina constantemente. A Prefeitura de São Paulo informou que a Anvisa e o Ministério da Saúde manifestaram o recebimento do ofício.