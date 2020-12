Prefeitura do Rio de Janeiro cancela festas de Ano Novo

Decisão foi anunciada nesta terça-feira, 15, e, segundo a prefeitura, visa evitar aglomerações na virada de ano

DIKRAN JUNIOR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Celebrações foram suspensas pela prefeitura da cidade.



Em meio ao aumento no número de casos e mortes causadas pela Covid-19, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro decidiu cancelar as festas oficiais de réveillon. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 15, dia em que o Brasil voltou a registrar quase mil mortes diárias pela doença. Através de seu perfil no Twitter, a prefeitura reafirmou que “a decisão foi tomada em respeito a todas as vítimas e em favor da segurança de todos” e que ela “é necessária para diminuir aglomerações”. A publicação da prefeitura pede ainda que a população “mantenha o distanciamento social e use máscara”. Com a decisão, todos os eventos organizados pelo Poder Público da cidade foram cancelados. Entretanto, a medida não cancela festas e eventos particulares, embora as restrições que proíbem aglomerações ainda estão em vigência.