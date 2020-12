Governo diz que vacinação começa cinco dias após aprovação da Anvisa

Ministro Eduardo Pazuello evitou definir uma data, já que ainda não há um liberado aprovado no Brasil; segundo o documento, vacinação da população em geral deve ser concluída entre 12 e 16 meses

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/11/2020 Pazuello respondeu a questionamentos do STF



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, respondeu nesta terça-feira, 15, aos questionamentos do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a previsão de início e de término da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o governo, a primeira etapa da imunização deve iniciar cinco dias após a aprovação de uma das vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O ministro evitou, porém, definir uma data já que, conforme explicado no documento, “até o presente momento, ainda não há vacina disponível para uso imediato no mercado brasileiro, o que, por evidente, é condição para disponibilização.” Ele afirmou, ainda, que a vacinação da população em geral deve ser concluída em doze meses, mas que isso dependerá da quantidade de imunizante disponível — ou seja, o prazo pode ser de um total de dezesseis meses. Cada grupo prioritário deve finalizar a vacinação em aproximadamente trinta dias — totalizando quatro meses para os que foram definidos pelo ministério.