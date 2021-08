Prefeitura do Rio de Janeiro torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 de servidores municipais

Segundo o decreto, a recusa, sem justa causa, caracteriza falta disciplinar; empregados públicos do município e os prestadores de serviços contratados também entram na regra

RAMON VELLASCO/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/08/2021 Decreto de vacinação obrigatória para servidores públicos entra em vigor nesta quarta-feira



A Prefeitura do Rio de Janeiro tornou obrigatória a vacinação contra a Covid-19 de servidores municipais. O decreto foi publicado em edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 18. Além de servidores, também estão obrigados a se imunizar os empregados públicos municipais e os prestadores de serviços contratados pelos órgãos e entidades da administração pública do município. “A recusa, sem justa causa, em submeter-se à vacinação contra a Covid-19 caracteriza falta disciplinar”, diz texto. A prefeitura acrescenta que a Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, editará normas complementares para execução do decreto, que entra em vigor a partir desta quarta.