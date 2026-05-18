‘Profissional exemplar’: quem era piloto da polícia que morreu após ser baleado no Rio

Felipe Marques Monteiro morreu neste domingo (17), após meses de internação e complicações no quadro de saúde

Reprodução/redes sociais “Profissional exemplar, homem de honra e companheiro leal, dedicou sua vida a proteger e a salvar”, afirmou a CORE em nota oficial.



O piloto de helicóptero Felipe Marques Monteiro, da Polícia Civil do Rio, morreu neste domingo (17). O agente foi baleado no pescoço durante uma operação na Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da capital, em março de 2025.

Felipe participava de uma incursão aérea de apoio à Operação Torniquete quando a aeronave da corporação foi atacada a tiros. Desde então, ele estava internado em estado grave.

O policial ficou hospitalizado por nove meses. Ele recebeu alta em dezembro de 2025. No mês seguinte, em janeiro de 2026, voltou a ser internado em razão de uma infecção.

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Por meio de post nas redes sociais, a família comunicou a morte do policial. “Hoje nos despedimos com dor, mas também com gratidão por toda força, amor e exemplo que deixou em nossas vidas. Seu legado jamais será esquecido”, escreveram os parentes.

Nos últimos dias, o quadro de saúde do policial se agravou por causa de uma infecção severa. Segundo a esposa dele, Keidna Marques, Felipe precisou receber medicações mais fortes após complicações em uma cirurgia para implante de prótese craniana, realizada no dia 20 de abril.

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‘Profissional exemplar e companheiro leal’

Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas prestaram homenagens ao policial. A Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória do agente.

“Profissional exemplar, homem de honra e companheiro leal, dedicou sua vida a proteger e a salvar”, afirmou a CORE em nota oficial.

A corporação também definiu Felipe Marques Monteiro como um símbolo de coragem, dignidade e perseverança. “Seguimos com sua memória viva em cada missão, em cada ensinamento e em cada vida que ele tocou. Esse legado é eterno”, disse o comunicado.

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O Governo do Estado do Rio de Janeiro também lamentou a morte do policial civil e piloto da CORE. Em nota, destacou que Felipe “travou uma longa, difícil e corajosa batalha pela vida”, marcada pela força da família, especialmente da esposa, além da mobilização de colegas e amigos pela recuperação do agente.

“O Governo do Estado presta solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Polícia Civil, e reconhece a bravura, o compromisso e a entrega do comandante Felipe Monteiro Marques no exercício da missão de proteger a população fluminense. Sua coragem e seu legado permanecerão na memória da segurança pública do nosso estado”, diz o comunicado.

Felipe deixa a esposa, familiares e colegas da Polícia Civil, que o homenagearam como “um guerreiro do início ao fim”.