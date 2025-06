Projeto de lei reconhece ‘buraco quente’ como patrimônio cultural em SP

Um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Paulo Correa Jr. (PSD) busca reconhecer o sanduíche conhecido como “buraco quente” como patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo. Este lanche, que consiste em pão francês recheado com carne moída, é uma presença marcante em festas familiares e em diversas lanchonetes.

Segundo o relator, o “buraco quente” foi criado na cidade de Pariquera-Açu, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, e é uma “tradicional expressão da cultura alimentar”, por isso deveria se tornar patrimônio cultural imaterial. A proposta tem como objetivo não apenas preservar essa tradição, mas também fortalecer a identidade cultural do estado e estimular o turismo gastronômico.

“Ao longo dos anos, o buraco quente consolidou-se como uma iguaria presente em reuniões familiares, festas comunitárias, eventos escolares, quermesses e festividades tradicionais da cidade (de Pariquera-Açu), tornando-se parte do cotidiano e da memória afetiva dos munícipes”, disse Correa.