Protesto de caminhoneiros perde fôlego, mas ainda há ocorrências em 14 Estados

Em comparação com o último boletim, divulgado às 17h pelo Ministério da Infraestrutura, houve uma queda de 11% no total de ocorrências pelo país

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caminhoneiros seguem com bloqueios e aglomerações pelo Brasil



O Ministério da Infraestrutura informou que registrou uma queda no número de ocorrências relacionadas a bloqueios de caminhoneiros em rodovias federais. Segundo nota da pasta, às 20h30 eram registrados pontos de concentração em 10 estados, com pontos isolados – quando não há mais expectativa de bloqueio – em outros quatro, totalizando 14 Estados com ocorrências. Em comparação com o último boletim, divulgado às 17h, houve uma queda de 11% no total de ocorrências. De acordo com a pasta, a região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) concentra mais da metade das ocorrências no momento. As demais aglomerações foram registradas nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Tocantins. Durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter sido informado pelos caminhoneiros de que os protestos devem se estender até o próximo domingo. Além disso, o presidente disse ter avisado que, caso os protestos continuem após domingo, os Estados podem ter problemas de abastecimento.