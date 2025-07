Quadrilha é presa por roubo de canetas emagrecedoras após bater o carro durante fuga

Crime ocorreu durante a madrugada, na zona leste de São Paulo; veículo usado pelo grupo era furtado, conduzido por uma pessoa sem habilitação e colidiu com outros dois automóveis

Uma mulher de 30 anos foi presa e dois adolescentes, de 14 e 17, apreendidos nesta segunda-feira (7) após assaltarem uma farmácia na rua Teresina, no Parque da Mooca, zona leste de São Paulo. O grupo levou canetas emagrecedoras das marcas Ozempic, Wegovy, avaliadas em R$ 42 mil.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu durante a madrugada. Na fuga, os suspeitos colidiram o carro, dirigido por uma pessoa sem habilitação, com outros dois veículos. Um quarto envolvido fugiu. O carro usado era furtado e estava com placas adulteradas.

A polícia suspeita que o trio faça parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo. As canetas com substâncias para emagrecimento têm alto valor no mercado: uma unidade de Ozempic pode custar entre R$ 700 e R$ 1.300; a do Wegovy, entre R$ 1.200 e R$ 2.300.

Casos semelhantes têm se repetido em São Paulo. No dia 27 de junho, cinco pessoas foram presas após assaltarem uma farmácia no Tatuapé e levarem R$ 37 mil em canetas. Em fevereiro, três suspeitos foram detidos por roubos a farmácias em Perdizes e Pompeia, na zona oeste. O prejuízo, na ocasião, passou de R$ 50 mil. A Polícia Civil investiga a ligação entre os crimes.

Publicado por Nátaly Tenório

