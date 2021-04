Quarta-feira é feriado? Confira o que abre e o ‘novo calendário’ em São Paulo

Tiradentes não foi incluído na antecipação de feriados aplicada pela Prefeitura de São Paulo; sendo assim, continua válido na capital paulista

O feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril, não foi incluído na antecipação de feriados aplicada pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Em março, foram antecipados os dois feriados municipais de 2021, Corpus Christi e Consciência Negra, e os três de 2022: 25 de janeiro, Corpus Christi e Consciência Negra. Sendo assim, Tiradentes não foi incluído e continua válido na capital paulista. O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, afirmou que nenhuma recomendação diferente será feita para o funcionamento de comércios e estabelecimentos durante a quarta-feira. Continuam válidas as determinações da fase de transição do Plano São Paulo, que permite as atividades comerciais, incluindo lojas de shopping, das 11 às 19h, e a realização de cultos religiosos com restrição de capacidade.

Confira o que abre na cidade de São Paulo: