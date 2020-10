Queda de helicóptero deixa duas pessoas mortas no Rio de Janeiro

Queda da aeronave foi registrada na cidade de Rio Claro e ainda não teve motivos esclarecidos; as duas vítimas, homens de 34 e 38 anos, foram identificadas

Corpo de Bombeiros do Rio / Divulgação / Twitter Helicóptero caiu no interior do Rio de Janeiro



A queda de um helicóptero do modelo Robinson R44 causou a morte de duas pessoas em uma área de mata do distrito de Passa Três, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h por moradores locais que viram o acidente. As duas vítimas eram tripulantes da aeronave, identificadas como Gerson Silva, de 34 anos, e Lopez Daniel, de 38 anos. Não há confirmação sobre qual dos dois estava pilotando o helicóptero no momento do acidente.

Os motivos da queda ainda não foram esclarecidos. Uma perícia foi feita no local e o caso deve ser investigado pela Força Aérea Brasileira. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Este é o segundo acidente envolvendo queda de helicóptero registrado no Brasil em menos de uma semana. Na última quinta-feira, 8, uma aeronave da Força Nacional que ajudava a controlar as queimadas no Mato Grosso caiu em Poconé. Três pessoas ficaram feridas.