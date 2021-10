Queiroga assina termo de compromisso para instalação de unidade da Universidade de Oxford no Brasil

Intenção é de promover formação de pesquisadores e desenvolver estudos para a saúde global

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelo Queiroga celebrou acordo com a instituição britânica, uma das mais tradicionais do mundo



O Ministério da Saúde brasileiro e a Universidade de Oxford assinaram nesta quarta, 27, um termo de compromisso para a instalação de uma unidade da renomada instituição britânica no Brasil em 2022. A intenção é auxiliar na formação de novos pesquisadores e ajudar no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. “A pandemia nos ensinou muito, mas, sobretudo, nos ensinou que é através da ciência de qualidade que vamos caminhar para ajudar a população a sair de uma situação como essa”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o acordo. Em parceria com a empresa AstraZeneca, a Universidade de Oxford desenvolveu uma das vacinas utilizadas no Brasil contra a Covid-19, que é fabricada na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e já teve 113 milhões de doses distribuídas no país.

A unidade brasileira deve ter cursos de mestrado, PhD e atualização para profissionais e priorizar pesquisas em saúde global. A iniciativa tem o apoio do governo britânico e o suporte acadêmico e científico da Universidade de Siena, na Itália, do Institute for Global Health, do Internacional Vaccines Institute e de outras entidades pelo mundo. “Queria agradecer a oportunidade de assinar esse termo de compromisso renascendo para o futuro e para a formação de pesquisadores que aqui escolhidos poderão construir um sistema de saúde mais eficiente, mais sólido e com capacidade de atender ao Brasil. Vamos fazer esse futuro já no presente aqui, hoje, na Universidade de Oxford”, comentou ainda Queiroga.