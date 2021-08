Queiroga diz que toda população adulta deve estar vacinada até outubro

Previsão foi feita pelo chefe da pasta em meio à aceleração do Programa Nacional de Imunização (PNI) e da antecipação da entrega de doses pelos institutos nacionais e internacionais

TV Brasil/Reprodução de vídeo/28.07.2021 Ministro falou que avanços são reflexo da estratégia de "utilizar formas diversificadas para entrega das vacinas"



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a expectativa do governo é de que toda a população adulta tenha recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 até o fim de outubro de 2021. A previsão foi feita pelo chefe da pasta em meio à aceleração do Programa Nacional de Imunização (PNI) e da antecipação da entrega de doses pelos institutos nacionais e internacionais. Com isso, Queiroga afirmou estar “tranquilo” com os prazos e que o fluxo de imunizantes repassado aos Estados seguirá constante nos próximos meses. “Isso é fruto da estratégia de utilizar formas diversificadas para entrega das vacinas. Além de acordos de transferência de tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. Isso faz com que tenhamos mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas neste mês de agosto”, disse o ministro.